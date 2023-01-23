『RODANIA ロダニア カイマンワニ革 ラウンドファスナー長財布 キャメル マット CJN0512B-PTTMT メンズ財布/レディース財【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 15時 46分に出品され04月01日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,087円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RODANIA ロダニア カイマンワニ革 ラウンドファスナー長財布 キャメル マット CJN0512B-PTTMT メンズ財布/レディース財
【商品説明】
・H：約9.5cm W：約19.5cm D：約2.5cm，重さ：約230g
・【内側】札入れ×2、ファスナー式小銭入れ×1，カードポケット×18，オープンポケット×3
・【外側】オープンポケット×1
・カラー：キャメル マット
・メイン素材: レザー
・留め具の種類: ファスナー
・素材 【表面】カイマンワニ革 、【内側】牛革×ポリエステル
・表地: レザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8087円
723 入札履歴
終了
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