『RODANIA ロダニア カイマンワニ革 ラウンドファスナー長財布 キャメル マット CJN0512B-PTTMT メンズ財布/レディース財【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 15時 46分に出品され04月01日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,087円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RODANIA ロダニア カイマンワニ革 ラウンドファスナー長財布 キャメル マット CJN0512B-PTTMT メンズ財布/レディース財



【商品説明】

・H：約9.5cm W：約19.5cm D：約2.5cm，重さ：約230g

・【内側】札入れ×2、ファスナー式小銭入れ×1，カードポケット×18，オープンポケット×3

・【外側】オープンポケット×1

・カラー：キャメル マット

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: ファスナー

・素材 【表面】カイマンワニ革 、【内側】牛革×ポリエステル

・表地: レザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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