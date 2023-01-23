『KIYOHARA サンコッコー ワンタッチ プラスナップ 業務用 大容量 パック 1000組入 直径10mm ベビーブル・・・【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 15時 49分に出品され04月29日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店イチオシの人気商品です。在庫数が限られておりますので、お早目にお求めください。少人数の作業のため発送準備に注文から4〜7日程度かかります。ご了承ください。KIYOHARA サンコッコー ワンタッチ プラスナップ 業務用 大容量 パック 1000組入 直径10mm ベビーブルー 取り扱い説明書付き SUN17-47Gとにかく簡単！手でパチッとはめるだけで取り付けできる ワンタッチプラスナップ の 業務用 ・ 大容量 パック 。作品 をたくさん作りたい方、 ソーイング 作家 の方や 縫製 加工所 、 工場 など多くの量を使用する方 、 ヘビーユーザー におすすめ ・ おトク です。/プラスナップのサイズ：直径約10mm / 取り付けに最適な 生地 の厚み：圧縮して約0.4〜1.4mm/入数：1000組入 ・ 取り扱い説明書付き/素材： ポリアセタール / 中国製/ご注意：厚すぎる生地にはうまく取り付けができません。薄地〜普通時に取り付けたい場合は、スナップパッキン（品番：SUN18-01）で厚みを調節して取り付けてください。出来る限り迅速に配……続きはPCから商品説明欄をご覧ください。
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落札価格8086円
550 入札履歴
終了
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