『ロクシタン(LOCCITANE) オスマンサス 金木犀 オードトワレ 75mL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 07分に出品され03月05日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロクシタン(LOCCITANE) オスマンサス 金木犀 オードトワレ 75mL



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.57 cm

横幅 : 7.37 cm

奥行 : 14.99 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。