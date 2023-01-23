『バイク用 ドライブレコーダー WIFI 前後 カメラ IP67 防水 コントローラー Gセンサー ループ録画 ３インチ 液晶モニター 1080P 140°広角【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 39分に出品され03月13日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
詳細スペック
正像鏡像がお好みで選べる防水リアカメラに加え防水コントローラーも付属！
【マイク機能付き防水コントローラー】音声を録音したりボタンひとつで静止画撮影も可能。
【あおり運転や高齢運転者の接触事故など万一に備えませんか？】
前後２つの防水カメラがエンジンキーのON/OFFに連動して自動で撮影録画するバイク専用ドライブレコーダーです。
バイクバッテリーからの給電なので肝心なときに電池切れの心配もなし。
【仕様】
・3.0インチ液晶カラーモニター
・防水レベルIP67対応 カメラ140広角360度調整可能
・解像度：
-WIFIなし：フロント1920×1080P／リア1280×720P
-WIFI付き：フロント1920×1080P／リア1920×1080P
・記録 microSDカード高速転送 クラス(10)の新品純正32G以下対応（別売）
・電源 12-24V
・ループ録画上書機能
・入力電圧 5V 1A
商品内容
本体×1
マウントステー×1
フロントカメラ(ケーブル約2.5m)×1
リアカメラ(ケーブル約
掃除機 コード式 スティック 吸引力 サイクロン アイリスオーヤマ 600w クリーナー 軽量 5Mコード 有線 静音 18000Pa 車用 家庭用 両用 office 老人 若者
¥ 8086
バイク用 ドライブレコーダー WIFI 前後 カメラ IP67 防水 コントローラー Gセンサー ループ録画 ３インチ 液晶モニター 1080P 140°広角
¥ 8086
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¥ 8078
落札価格8086円
566 入札履歴
終了
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