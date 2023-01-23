『BTM キャットタワー 据え置き 筵織 シニア 省スペース 麻紐 タタミキャットタワー 爪とぎ 麻 バスケット 多頭飼い ペットハウス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 18時 12分に出品され03月22日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BTM キャットタワー 据え置き 筵織 シニア 省スペース 麻紐 タタミキャットタワー 爪とぎ 麻 バスケット 多頭飼い ペットハウス



【商品説明】

・すべての支柱に麻紐があり、いっぱいガリガリできます

・夏はタタミキャットタワーとして使い、冬にボードをひっくり返してフワフワ記事のキャットタワーへ大変身！オールシーズンお使いいただけます。

・安定性抜群、シニア猫と子猫に最適

・猫ちゃんがよろこぶボンボンおもちゃ付きます

・筵の素材を採用することで、埃などもたまりにくく、掃除しやすいです。



【サイズ】

高さ : 36.50 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 49.50 cm

重量 : 14.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。