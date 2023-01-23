『BTM キャットタワー 据え置き 筵織 シニア 省スペース 麻紐 タタミキャットタワー 爪とぎ 麻 バスケット 多頭飼い ペットハウス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 18時 12分に出品され03月22日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BTM キャットタワー 据え置き 筵織 シニア 省スペース 麻紐 タタミキャットタワー 爪とぎ 麻 バスケット 多頭飼い ペットハウス
【商品説明】
・すべての支柱に麻紐があり、いっぱいガリガリできます
・夏はタタミキャットタワーとして使い、冬にボードをひっくり返してフワフワ記事のキャットタワーへ大変身！オールシーズンお使いいただけます。
・安定性抜群、シニア猫と子猫に最適
・猫ちゃんがよろこぶボンボンおもちゃ付きます
・筵の素材を採用することで、埃などもたまりにくく、掃除しやすいです。
【サイズ】
高さ : 36.50 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 49.50 cm
重量 : 14.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DoubleTT キャットウォーク 6つセット 猫用 キャットステップ 壁掛け式 DIY キャットタワー 猫家具 猫棚 猫ハウス(ブラック)
¥ 8085
cat wings キャットタワー 交換部品 2017年以降のモデル用円形見晴台 直径 約34cm穴のみ・メスネジ無し
¥ 8085
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 大型猫用 猫タワー 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴?
¥ 8085
キャットタワー 据え置き型 猫用爪とぎポール お洒落 爪とぎタワー 安定 多頭飼い 転倒防止 省スペース コンパクト猫玩具 遊び場 麻紐 つめとぎ送料無料
¥ 8085
BTM キャットタワー キャットツリー スリムタワー 豪華なハウス付き 猫タワー 爪研ぎ 隠れ家 バスケット 多頭飼い アスレチック 麻紐 おしゃれ 可愛
¥ 8085
キャットタワー 爪どきタワー おもちゃ 11点セット 3段式 ふわふわ ハウス 室内 猫 子猫 ベッド ペットベッド クッション
¥ 8084
キャットタワー 突っ張り 木登りタワー 宇宙船ボウル付き ネコ タワー キャットツリー シングル 猫タワー 省スペース スリム 爪とぎ つっぱり 多頭飼い pt074
¥ 8084
キャットタワー 爪どきタワー おもちゃ 11点セット 3段式 ふわふわ ハウス 室内 猫 子猫 ベッド ペットベッド クッション
¥ 8084
宇宙船 猫ハウス 透明ペット用ベッド 空気穴で 木製 ドーム状 猫用ベッド 壁付け対応 床置き対応 オシャレ感 キャットタワー キャットステップ お手入れ簡単 季
¥ 8084
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（100cm）
¥ 8084
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 木目調 猫タワー スリム おしゃれ シンプル 爪研ぎ カーブ 運動不足解消 丸めな板 人
¥ 8083
RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20
¥ 8083
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（100cm）
¥ 8083
RAKU 猫 ケージ キャスター付 組立簡単 工具不要 幅約70×奥行約45cm 折りたたみ 猫ハウス 多頭飼い 脱走防止 1段 2段 3段
¥ 8083
キャティーマン Nｅｋｏリビング キャティ?SKYウォーク
¥ 8082
コロフィットキャットハウストンネルタイプ (フォググレー)
¥ 8082
カラーフィットキャットトンネル (水色)
¥ 8082
カラーフィットキャットトンネル (パウダーピンク)
¥ 8082
落札価格8086円
895 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！