『Mwpo キャットタワー 多機能 豪華な猫タワー おしゃれ 多頭飼い 人気 スリム スロープ ハンモック cattower B855A【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 09時 40分に出品され04月01日 09時 40分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mwpo キャットタワー 多機能 豪華な猫タワー おしゃれ 多頭飼い 人気 スリム スロープ ハンモック cattower B855A
【商品説明】
・?【ネコちゃんと暮らそう】人生、猫(キャット)と共に楽しい日々～ 愛嬌のある顔をもつ、言う事を聞かない小悪魔的な愛玩動物である なんといっても猫は見た目が可愛い、見ていて癒される
・?【上質な作り】しっかりと厚くしたベースは大きい猫ちゃんが遊んでも揺れにくいです。そし
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 52.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 15.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格8086円
431 入札履歴
終了
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