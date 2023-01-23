『バット ハイゴールド(Hi-GOLD) ブラック×シルバー 91cm フィンガーノックバット KB-91HBK【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 15時 04分に出品され04月12日 15時 04分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ブラック×シルバー 91cm フィンガーノックバット KB-91HBK
【商品説明】
・91? 560ｇ平均 φ60mm
・打球部のヘリこみを防ぐメイプル加工
・木製ノックバット（硬式・軟式）
・素材：朴＋メイプル
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8086円
137 入札履歴
終了
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