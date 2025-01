新しいEverlast Pro Style Eliteトレーニング手袋 14 oz ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

エバーフレッシュトリートメントが不快な臭いを防ぎ、手袋をフレッシュに保ち、細菌を寄せ付けません。

Ever Coolテクノロジーで手をフレッシュに保ちながら、Verdi 素材が湿気を素早く除去し、激しいトレーニング中も手をドライに保ちます。

Ever Shieldのパッドが手と手首を安定させ、本当に安全で快適なフィット感を提供します。



Elite Pro Styleトレーニンググローブは、拳の位置を最適化し、自然な動きの幅を促進する革新的なワンピースデザインが特徴です。 クローズドセルフォームテクノロジーで手を保護し、グリップコードでさらにグリップ力を発揮します。 手のひら部分は涼しく、通気性を向上。 Ever Shieldの強化パッドが付いた砂時計型の手首は、手と手首を安定させ、サポート力があり、快適、真に安全なフィット感を提供します。



ブランド:everlast

商品名:新しいEverlast Pro Style Eliteトレーニング手袋 14 oz ブラック

製造元:Everlast Dropship

