プロックス(Prox) カワハギゲームST 180M KWGS18M【2024年最新】

商品情報

釣り 船竿

【商品名】

プロックス(Prox) カワハギゲームST 180M KWGS18M



【商品説明】

・Number of joints: 2

・Standard Length: 70.9 inches (180 cm)

・Standard Weight: 3.7 oz (106 g)

・Stowing Dimensions: 37.0 inches (94

・Weight load: No. 15 to No. 35



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。