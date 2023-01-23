『ハイテック HS-7245MH 6.4kg/0.11s 37245S サーボ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 15時 27分に出品され04月10日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイテック HS-7245MH 6.4kg/0.11s 37245S サーボ
【商品説明】
・対象性別 : 男の子
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 9.50 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8086円
766 入札履歴
終了
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