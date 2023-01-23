『BABY-G ベビーＧ カシオ CASIO ベビージー レディース 腕時計 BA-130-7A1JF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 16時 14分に出品され04月20日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ピンク・桃(文字盤カラー)・ホワイト・白(ベルトカラー)・樹脂(ケース素材)・樹脂(ベルト素材)/ウレタン・その他(ベルトタイプ)・アナデジ(表示方式)・クオーツ（電池式）(駆動方式)・防水性 10気圧（100m)(防水性)・穴留め式/ピンバックル(中留)・ミネラルガラス(風防)・ケースサイズ：約46.3x43.3x15.8mm (縦ｘ横ｘ厚)・腕周り：約125〜180mm・重量：約45g・ベルト着脱可能・専用ケース・取扱説明書・保証書
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落札価格8085円
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終了
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