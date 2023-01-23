『セイコー プロスペックス スーパーランナーズ SEIKO PROSPEX SUPER RUNNERS ソーラー 腕時計 メンズ レディース SBEF047 正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 06時 57分に出品され03月08日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 セイコー プロスペックス スーパーランナーズ SEIKO PROSPEX SUPER RUNNERS ソーラー 腕時計 メンズ レディース SBEF047
商品番号 SBEF047
ブランド セイコー プロスペックス SEIKO PROSPEX
ムーブメント ソーラー
駆動期間：フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約20ヶ月
精度：平均月差±20秒
パワーセーブ機能
ストップウオッチ機能（1/100秒計測 100時間計）
ラップメモリー機能（最大300）
アラーム機能（デイリーアラーム 3ch）
タイマー機能
フルオートカレンダー機能（2100年12月31日まで）
ワールドタイム機能（44都市）
サウンドデモ機能
ELライト機能（タップ方式）
発電レベル、電池残量表示機能
カレンダー（日付・曜日）機能つき
日常生活用強化防水（10気圧）
4本ねじ固定裏ぶた
MADE IN CHINA
風防素材 ハードレックス
ケース素材 縁部プラスチック 胴部プラスチック 裏ぶた部ステンレススチール
ケースサイズ 45×43.7mm
ケース厚 8.5mm
バンド素材 ポリウレタン
バンド留金タイプ 美錠
バンド幅 18mm
保証期間 メーカー1年間保証
付属 取扱説明書 / 保証書 / 専用BOX
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落札価格8085円
967 入札履歴
終了
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