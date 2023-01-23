『セイコー プロスペックス スーパーランナーズ SEIKO PROSPEX SUPER RUNNERS ソーラー 腕時計 メンズ レディース SBEF047 正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 06時 57分に出品され03月08日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 セイコー プロスペックス スーパーランナーズ SEIKO PROSPEX SUPER RUNNERS ソーラー 腕時計 メンズ レディース SBEF047

商品番号 SBEF047

ブランド セイコー プロスペックス SEIKO PROSPEX

ムーブメント ソーラー

駆動期間：フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約20ヶ月

精度：平均月差±20秒

パワーセーブ機能

ストップウオッチ機能（1/100秒計測 100時間計）

ラップメモリー機能（最大300）

アラーム機能（デイリーアラーム 3ch）

タイマー機能

フルオートカレンダー機能（2100年12月31日まで）

ワールドタイム機能（44都市）

サウンドデモ機能

ELライト機能（タップ方式）

発電レベル、電池残量表示機能

カレンダー（日付・曜日）機能つき

日常生活用強化防水（10気圧）

4本ねじ固定裏ぶた

MADE IN CHINA

風防素材 ハードレックス

ケース素材 縁部プラスチック 胴部プラスチック 裏ぶた部ステンレススチール

ケースサイズ 45×43.7mm

ケース厚 8.5mm

バンド素材 ポリウレタン

バンド留金タイプ 美錠

バンド幅 18mm

保証期間 メーカー1年間保証

付属 取扱説明書 / 保証書 / 専用BOX

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ セイコー

プロスペックス

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SBEF047

正規品