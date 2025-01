楽譜　シューマン／85の歌曲集（高声用）(INT1487／声楽・歌曲／輸入楽譜（T）)【2025年の人気アイテム】

商品情報

関連words:International Music Company/In der Fremde 異郷にて/Intermezzo 間奏曲/Waldesgesprach 森の対話/Die Stille 静けさ/Mondnacht 月の夜/Schone Fremde 美しき異郷/Auf einer Burg 古城にて/In der Fremde 異郷にて/Wehmut 悲しみ/Zwielicht たそがれ/Im Walde 森の中で/Fruhlingsnacht 春の夜/Seit ich ihn gesehen 彼に会って以来/Er der Herrlichste von allen 彼は誰よりも素晴らしい人/Ich kanns nicht fassen 分からない、信じられない/Du Ring an meinem Finger わたしの指の指輪よ/Helft mir ihr Schwestern 手伝って、妹たち/Susser Freund やさしい人、あなたは見つめる/An meinem Herzen わたしの心に、わたしの胸に/Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 今、あなたは初めて私を悲しませる/Im wunderschonen Monat Mai 素晴らしく美しい五月には/Aus meinen Tranen spriessen 僕のあふれる涙には/Die Rose die Lilie die Taube バラ、ユリ、鳩、太陽/Wenn ich in deine Augen seh 君の瞳を見つめると/Ich will meine Seele tauchen 僕の心をひたしたい/Im Rhein im heiligen Strome ライン、聖なる流れ/他