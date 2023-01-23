『翌日発送・池澤夏樹＝個人全集源氏物語（全３巻セット）/角田光代【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 06分に出品され02月13日 16時 06分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
出版社名：河出書房新社
著者名：角田光代
発行年月：2020年04月
キーワード：イケザワ ナツキ コジン ヘンシュウ ゲンジ モノガタリ ゼン サンカン セット、カクタ，ミツヨ
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落札価格8085円
123 入札履歴
終了
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