『送料無料 クリスマス カメラでリンク！ポケモン図鑑 スマホロトム クリスマス おもちゃ プレゼント 男の子 女の子 小学生 キッズ 子供 数量限定【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 19時 50分に出品され03月26日 19時 50分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：カメラでリンク！ポケモン図鑑 スマホロトム



オススメポイント：カメラをかざすとキミの日常がポケモンの世界にリンク！パルデア地方を含む全地方のポケモン５００匹登場！



サイズ：現品約６８×３．４×１９．８ｃｍ

材質：本体＝ＡＢＳ、アンテナ上下＝ＰＶＣ、タッチパネル＝ＰＥＴ、クリアカバー＝ＭＡＢＳ、カメラカバー＝ＰＣ

内容：対象年齢：４歳〜単４形アルカリ乾電池４本使用（別売） 【化粧箱入】 【完成品】

原産国：CHN：中国

箱サイズ：幅:15cm/奥行:4cm/高さ:22cm/箱重量：1g

