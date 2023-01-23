『ゼスタ(XESTA) ジグヘッド ハイパーヘッド タッチダウン ダート 40g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 14時 56分に出品され05月11日 14時 56分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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重さ:40g