『パーカー マウンテンパーカー キッズヴィンテージ風ロゴワッペン付きマウンテンパーカーB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 22分に出品され03月11日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:77946520

ショップ:BENETTON (UNITED COLORS OF BENETTON)，ベネトン(ユナイテッド カラーズ オブ ベネトン)

ブランド:BENETTON (UNITED COLORS OF BENETTON)，ベネトンユナイテッドカラーズオブベネトン

商品名:キッズヴィンテージ風ロゴワッペン付きマウンテンパーカーB

カテゴリ:ジャケット/アウター>マウンテンパーカー

ブランド品番:23A24OXCN02T

素材:表地： 100%ナイロン ライニング： 100%ポリエステル 中わた： 100%ポリエステル

原産国:バングラデシュ

カラー:ブラック，グリーン，レッド

サイズ:SMALL，MEDIUM，LARGE，X-LARGE，XX-LARGE

企画ID:1662125，1669480，1666595，1660461，1646128，1646127，1646126，1646125，1635878，1628979，1628978