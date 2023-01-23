『Helinox ヘリノックス ロッキングフットXL 1822216 チェアパーツ オプション ロッキングチェア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 01時 46分に出品され03月13日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド名：Helinox

商品名：ロッキングフットXL

商品型番：1822216

サイズ：全長69cm

素材：-

重量：620（670g） ※（）内はスタッフバッグ込みの重量です。

対応チェア：サンセットチェア、キャンプチェア、サバンナチェア



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