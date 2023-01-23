『ペンドルトン ジャガードタオルオーバーS CJローズ1SZ 19373185184000 スパタオル【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 23時 44分に出品され04月05日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オーバーサイズジャガードスパタオル
人気のペンドルトンオリジナルパターンを落とし込んだ、アメリカンサイズのスパタオル。
バスタオルとしての用途だけではなく、お部屋のソファーやベッド等、マルチカバーとしても
アウトドアシーンでは、レジャーシートやブランケット代わりにも活躍してくれます。
表はベロア調、裏はループ織りでやさしい肌触りです。
厚手のコットンを使用しているので、洗濯機で丸洗いも可能です！
[スパタオル 178×102]
当店は土日祝の出荷はお休みです。
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Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア レフトジップ テレインカモ 3シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度-2度 SP1
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Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナースクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度-2度 (日本正
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¥ 8080
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¥ 8080
落札価格8085円
362 入札履歴
終了
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