『ペンドルトン ジャガードタオルオーバーS CJローズ1SZ 19373185184000 スパタオル【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 23時 44分に出品され04月05日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーバーサイズジャガードスパタオル

人気のペンドルトンオリジナルパターンを落とし込んだ、アメリカンサイズのスパタオル。

バスタオルとしての用途だけではなく、お部屋のソファーやベッド等、マルチカバーとしても

アウトドアシーンでは、レジャーシートやブランケット代わりにも活躍してくれます。

表はベロア調、裏はループ織りでやさしい肌触りです。

厚手のコットンを使用しているので、洗濯機で丸洗いも可能です！

[スパタオル 178×102]

当店は土日祝の出荷はお休みです。