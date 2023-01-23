『アウトレット価格 ロキシー ROXY Outdoor SPIRIT JACKET インナーベスト付き 撥水 ジャケット Womens Heavy J【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 03時 21分に出品され03月04日 03時 21分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り外し可能なインナーベストが付いたジャケットは撥水加工が付いていながらも、ポリエステルコットン素材なので、お洗濯可能！！ニオイや汚れなどが気になるけど家庭で洗濯できないストレスから解放されるアイテムです。ジャケットは内側からウエストを絞ることができシルエットの変化も楽しめます。ボタンで取り外しができるインナーのフリースベストには、オリジナルのナバホ柄を使用。ブルー系とオレンジ系の2色でROXYらしいアイテムに仕上がっています。
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落札価格8085円
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終了
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