『オークリー メンズ アウトドア ジャケット FGL SECTOR JACKET 3.7 FOA405805 OAKLEY【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 06分に出品され03月27日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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撥水機能、耐久性を併せ持つ素材をベースに特殊な加工を施したウーブンロングスリーブジャケット。
高いストレッチ性の素材を必要な部分に配する事で、身体の動きに生地が追随し動きを妨げません。撥水テクノロジーにより悪天候時の状況下においても身体を常にプロテクトする事を可能にします。また耐久性に優れた素材は野外フィールドにおいて最高のポテンシャルを発揮する事ができる。
カラー(メーカー表記)：
ブラウン(86S：AMBER BROWN)
ネイビー(68D：BLUE INDIGO)
ブラック(02E：BLACKOUT)
素材：ポリエステル50％ コットン40％ ナイロン10％
生産国：ベトナム
2023 Fall＆Winter モデル
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落札価格8085円
629 入札履歴
終了
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