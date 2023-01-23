【期間限定P15%】Columbia コロンビア ウィメンズ ヴィザボナ パスII ジャケット / Vizzavona Pass II Jacket XL8053 005【2024年最新】

商品説明





メーカー品番：XL8053

カラー：005（Kettle）





Vizzavona Pass II Jacket



防汚・撥水プロテクション・ヴィザヴォナパスジャケットのレディースモデル



コロンビアが誇るはっ水（撥水）機能「オムニシールド」を備えたジャケット。

小雨や泥汚れを弾き、汚れも落ちやすいため、様々なアウトドアシーンで安心して着用することができます。

紫外線をブロックするサンプロテクション機能が日差しから肌を守ります。

さらりとした柔らかな素材で動きやすく、着心地も抜群。

コーディネートに取り入れやすいシンプルなデザインなので、タウンユースから低山ハイキング、ウォーキング、キャンプなどあらゆるシーンに重宝する万能ジャケットです。



特徴

・コロンビア独自の撥水機能「オムニシールド」

・コロンビア独自のサンプロテクション機能「オムニシェイド」UPF50

・さらりと着心地の良いナイロン素材

・身幅にゆとりを持たせたレギュラーフィット

・アウトドアシーン、タウンユースにおすすめ



素材：ナイロンプレーンウィーブ（ナイロン100％）



サイズ

M ：胸囲 101.5：肩幅 42.0：着丈 65.0：裄丈 82.5

L ：胸囲 106.5：肩幅 44.0：着丈 67.5：裄丈 85.0

XL：胸囲 112.0：肩幅 45.5：着丈 70.0：裄丈 87.0

