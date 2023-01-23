『【期間限定P15%】Columbia コロンビア ウィメンズ ヴィザボナ パスII ジャケット / Vizzavona Pass II Jacket XL8053 005【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 19時 44分に出品され04月24日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー品番：XL8053
カラー：005（Kettle）
Vizzavona Pass II Jacket
防汚・撥水プロテクション・ヴィザヴォナパスジャケットのレディースモデル
コロンビアが誇るはっ水（撥水）機能「オムニシールド」を備えたジャケット。
小雨や泥汚れを弾き、汚れも落ちやすいため、様々なアウトドアシーンで安心して着用することができます。
紫外線をブロックするサンプロテクション機能が日差しから肌を守ります。
さらりとした柔らかな素材で動きやすく、着心地も抜群。
コーディネートに取り入れやすいシンプルなデザインなので、タウンユースから低山ハイキング、ウォーキング、キャンプなどあらゆるシーンに重宝する万能ジャケットです。
特徴
・コロンビア独自の撥水機能「オムニシールド」
・コロンビア独自のサンプロテクション機能「オムニシェイド」UPF50
・さらりと着心地の良いナイロン素材
・身幅にゆとりを持たせたレギュラーフィット
・アウトドアシーン、タウンユースにおすすめ
素材：ナイロンプレーンウィーブ（ナイロン100％）
サイズ
M ：胸囲 101.5：肩幅 42.0：着丈 65.0：裄丈 82.5
L ：胸囲 106.5：肩幅 44.0：着丈 67.5：裄丈 85.0
XL：胸囲 112.0：肩幅 45.5：着丈 70.0：裄丈 87.0
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4550328728576
商品コード
88636
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落札価格8085円
468 入札履歴
終了
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