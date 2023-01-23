コロンビア 防水ジャケット メンズ アースエクスプローラーシェル WO7986 010 Columbia【お歳暮】

商品情報

カラー：Black( 010 )

サイズ(cm)：

M ( 身長/167〜173、胸囲/89〜95、裄丈/81〜83 )

L ( 身長/172〜178、胸囲/94〜100、裄丈/82〜84 )

XL ( 身長/177〜183、胸囲/99〜105、裄丈/83〜85 )

※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。

素材：ポリエステル100％

着丈：74.0cm(Mサイズ)

機能：インターナショナル

特徴：

2ウェイストレッチ

フルシームシール

オムニテック/

雨天でも濡れない、ムレない。ウェア内を快適に保つ防水透湿機能。

アンダーアームベンチレーションシステム/

脇下のベンチレーションによる衣服内の換気機能





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