『(訳あり)サッポロ 生ビール 黒ラベル エクストラドラフト 缶 ( 350ml*48本セット )/ 黒ラベル【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 17時 05分に出品され04月19日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【訳あり】/サッポロ 生ビール 黒ラベル エクストラドラフト 缶/アルコール飲料/ブランド：黒ラベル/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】サッポロビール/・単品JAN：4901880928964/【サッポロ 生ビール 黒ラベル エクストラドラフト 缶の商品詳細】爽快な後味や、何杯飲んでも飲み飽きない味わいという黒ラベルらしい「生のうまさ」は残したまま、さらなる麦のうまみを追求した特別な黒ラベル。アルコール度数：5.5％/cate60990