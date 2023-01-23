『赤ワイン ドメーヌ ジャック プリウール ボーヌ プルミエ クリュ シャン ピモン ルージュ 2017【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 17時 20分に出品され03月30日 17時 20分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Domaine Jacques Prieur Beaune 1er Cru Champs Pimont Rouge 2017
ヌーン・ワイナリー リザーブ・カベルネ [2016]750ml (赤ワイン)
¥ 8085
ジョゼフ・ドルーアン ピュリニー・モンラッシェ 1er レ・フォラティエール [2014]750ml
¥ 8085
ボーヌ グレーヴ ヴィーニュ ド ランファン ジェズュ 2011 750ml赤 ブルゴーニュワイン
¥ 8085
ボーヌ レ・グレーヴ ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズ 2011 750ml赤 ブルゴーニュワイン
¥ 8085
ワイン 赤ワイン ナパバレー ナパヴァレー ヴァイン・クリフ カベルネソーヴィニヨン ナパヴァレー wine
¥ 8085
【マグナム瓶】セレック キュヴェ・ド・レゼルヴ エクストラ・ブリュット NV 1500ml
¥ 8085
ルモワスネ ヴォルネイ [1982]750ml
¥ 8085
ヴァンタンジュ・タルティブ ピノ・グリ デザートワイン 甘口 アルザスワイン ５００ｍｌ
¥ 8085
ザ・ハットトリック 1999 wine
¥ 8085
ドメーヌ・ティエリー・ヴィオロ・ギィマール ポマール 1er ラ・プラティエール [2015]750ml
¥ 8085
Luciano Sandrone Barolo Le Vigne [2011] / ルチアーノ サンドローネ バローロ レ ヴィーニェ [IT][WA94][赤]
¥ 8085
Calera (Estate Wine) Pinot Noir Reed [2012] / カレラ ピノ・ノワール リード [US][WA91][赤］
¥ 8085
Kistler Pinot Noir Russian River Valley [2013] / キスラー ピノ・ノワール ロシアン・リヴァー・ヴァレー [US][WA90][赤]
¥ 8085
Kistler Pinot Noir Sonoma Coast [2013] / キスラー ピノ・ノワール ソノマ・コースト [US][赤]
¥ 8085
Kistler Chardonnay Sonoma Coast Les Noisetiers [2013] / キスラー シャルドネ ソノマ・コースト レ・ノワゼッティエール [US][白]
¥ 8085
ボッテガ スターダスト プロセッコ NV 750ml・白泡 専用BOX入り
¥ 8085
2月7日以降発送予定ブリッコ 2019 カーゼ コリーニ 750ｍｌ 赤 よりどり6本から送料無料
¥ 8085
ピエール・ルグラ ブリュット ミレジム [1990]750ml
¥ 8085
落札価格8085円
619 入札履歴
終了
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