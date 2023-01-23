『ピアン・デッレ・ヴィーニェ（アンティノリ） 2000【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 02時 32分に出品され04月11日 02時 32分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品詳細 商品番号 149339 商品種別 赤ワイン 内容量 750ml - 原産国 イタリア 産地 トスカーナ州 メーカー アンティノリ 原材料 サンジョヴェーゼ・グロッソ コメント 名門アンティノリが1995年から手掛けるブルネッロ・ディ・モンタルチーノのピアン・デッレ・ヴィーニェ。モダンブルネッロとして名を馳せます。タンニンが豊富ながらスムースで滑らかな飲み口が特徴で、熟成も若飲みも可能なモダンスタイルのブルネロです。 商品カテゴリ オーリックヤフー店 ワイン 赤 イタリア トスカーナ 食品 ドリンク、水、お酒 ワイン 赤ワイン

商品コード 149339