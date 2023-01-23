『デイトナ(Daytona) NISSIN(ニッシン) 横型ブレーキマスターシリンダー タンク別体式 1 / 2インチ ブラックボディ/ブラックレバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 10時 33分に出品され03月22日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

ハンドル径:φ22.2専用 6段階調整レバーカラー:ブラックボディ/ブラックレバー

【寸法適合車種】cbr1100xx (97-98) cbr1000f (93-00) cbr1000f (89-92) vfr800 (98-00) vfr750f (90-97) cb750 (92-08) アフリカツイン750 (93-96) cbr600f (92-98) gb500 (85) cbr400r (13) cbr400f (13) 400x (13) cbr400rr (88-89) cbx400f (81-84) xr400 モタード (05-08) vf400f (83-84) gb400 (85) cbr250r (88-89) nsr250r (86-87) cbx250rs (83-85)



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