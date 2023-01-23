『赤ワイン ラ プス ドール ヴォルネー プルミエ クリュ クロ ド ラ ブス ドール モノポール 2018 750ml 赤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 00分に出品され03月23日 03時 00分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2.14ヘクタールのこの畑からは年間9，300本作られる。このワインはヴォルネイと同時にポマールをも思わせる。繊細で優雅な香り、また複雑さとフィネスで、コート・ド・ボーヌの典型的なワインと言える。赤ワイン品種：ピノ・ノワールヴィンテージ：2018色・タイプ：赤/辛口容量：750ml産地：フランス ブルゴーニュ ヴォルネーアペラシオン：ヴォルネードメーヌ名：ラ プス ドール La POUSSE dOR Volnay 1er Cru Clos de la Bousse d’Or (Monopole)
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赤ワイン フランス ボルドー プピーユ アティピック 2015 750ml
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落札価格8085円
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