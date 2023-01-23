『ザ・ウィスキーメーカーズリザーブ No.6【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 15時 30分に出品され03月26日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2014年にイングランドのカンブリア州に誕生したレイクス蒸留所。

毎年限定的に販売する「ウィスキーメーカーズリザーブ」は、シェリー樽熟成を追求するレイクスのハウススタイルの最高峰レンジ。最初のシングルモルトウィスキーをリリースした2018年からわずか4年でWWA2022の世界最高賞「ワールドベストシングルモルト」を受賞した「No.4」、各方面で高い評価を得た「No.5」の後継ボトルとしてリリースされたのが、ザ・ウィスキーメーカーズリザーブNo.6です。



エキゾチックなスパイスと繊細な香りの特長を前面に表現し、メーカーズリザーブの代名詞である大胆なスタイルを維持。厳選された最高級のスパニッシュとアメリカンオークのオロロソ、PX、赤ワイン樽で熟成。複雑な香りとフレーバーが広がり、魅惑的で情熱的な世界へと誘います。



商品名： ザ・ウィスキーメーカーズリザーブ No.6

価 格： 10，500円（税込11，550円）

内容量： 700ml

ＡＢＶ： 46.0％

産 地： イングランド