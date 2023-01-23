『and per se アンパスィ ハイパワーストレッチドビーショートパンツ メンズ AMS5612E2 耐久撥水 2022年モデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 16時 45分に出品され03月23日 16時 45分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
and per se ハイパワーストレッチドビーショートパンツ メンズ AMS5612E2
ポリエステルをメインにポリウレタンを混紡したドビー織りのストレッチハーフパンツです。
ライトフォーマルなデザインで、大人の休日を上品に演出します。
カラー:ネイビー（30）、オレンジ（75）
素材：ハイパワーストレッチドビー（ポリエステル90％、ポリウレタン10％）
サイズ：M、L、LL
価格：￥16，500（税込）
製造国：中国
※ マルチストレッチ、耐久撥水
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落札価格8085円
406 入札履歴
終了
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