『and per se アンパスィ ハイパワーストレッチドビーショートパンツ メンズ AMS5612E2 耐久撥水 2022年モデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 16時 45分に出品され03月23日 16時 45分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 and per se ハイパワーストレッチドビーショートパンツ メンズ AMS5612E2



ポリエステルをメインにポリウレタンを混紡したドビー織りのストレッチハーフパンツです。

ライトフォーマルなデザインで、大人の休日を上品に演出します。



カラー:ネイビー（30）、オレンジ（75）

素材：ハイパワーストレッチドビー（ポリエステル90％、ポリウレタン10％）

サイズ：M、L、LL

価格：￥16，500（税込）

製造国：中国

※ マルチストレッチ、耐久撥水