『【30％OFFセール】クラブケース メンズ レディース MUスポーツ エムユー スポーツ M.U SPORTS MUSPORTS ゴルフ 703h1424【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 49分に出品され03月27日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 MUスポーツ エムユー スポーツ M.U SPORTS MUSPORTS メンズ レディース

表記サイズ

F(F)

実寸サイズ

F(F) 全長85cm 縦口径12cm 横口径9cm 2分割 重量1kg ポケット1個

素材

ポリエステル

機能

ネームプレート付 ショルダーベルト付

カラー

ブラック(005) ベージュ(033)

説明

ベーシックで男女兼用・エイジレス対応のクラブケース。

ロゴジャガードテープとメッシュ下のワッペンがポイント。

クラブケース セルフスタンドバッグ 46インチ対応 ショルダーベルト付 メッシュポケット付 ロゴテープデザイン

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