『セール ゴルフウェア ゴルフスカート レディース ニューバランスゴルフ 012-3134509 フラワーレース スウェット スカート 23春夏 UV newbalance golf【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 19時 58分に出品され04月27日 19時 58分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ふんわりシルエットに仕上げたスウェットスカートです。
ジャカード織りでボーダーを表現した清涼感のある表情が特徴。
生地には太陽光の熱線を遮断するクーリング素材「KOKAGE MAX」を使用しており、ソフトで心地良い風合いはそのままに照り付ける太陽の下でも衣服内の温度上昇を抑え、UVカット性も発揮する夏場に最適なアイテムです。
スッキリとしたウエスト周りに、ふんわりと広がるフラワーレースをドッキングしたメリハリのあるデザインで、スタイルアップ効果も抜群。
落ち着いた印象のワントーンでどんなアイテムにも合わせやすく、コーデを上品に仕上げてくれます。
素材：ポリエステル 100%
(レース部分）ポリエステル 100%（裏生地）ポリエステル 100%
[メーカー公式サイズ/cm]
1(M):ウエスト69cm，ヒップ93cm，総丈42cm
2(L):ウエスト72cm，ヒップ96cm，総丈43cm
※商品生地の特性によって、多少の誤差が生じます。
レディース トミー ヒルフィガー ゴルフ ノースリーブ ワンピース リーフプリント ショルダータック THLA330 ゴルフウェア
¥ 8085
MUスポーツ ゴルフウェア ハーフジップシャツ（40/42/44寸：レディース） 秋冬 50％OFF/SALE 701d6442
¥ 8085
テーラーメイド ゴルフ ウィメンズ ツアー TM プリーツ スコート / ホワイト / TJ282 / N97235
¥ 8085
マンシングウェア レディース ゴルフウェア スカート ENVOY エンボイ ストレッチドットエアープリーツスカート ストレッチ はっ水 MEWVJE02 23SS
¥ 8085
マンシング ハーフジップカットソー レディース MGWVJB01CH サンスクリーン クーリング効果 UVカット 長袖ポロシャツ 長袖シャツ 2023年春夏新作 M.L.LL.3L
¥ 8085
マンシングウェア ハーフジップカットソー レディース MGWVJB01CH クーリング効果 UVカット 長袖ポロシャツ 長袖シャツ 2023年春夏新作 M.L.LL
¥ 8085
マンシング モックネック半袖シャツ レディース MEWVJA08 クーリング効果 UVカット 吸汗速乾 ハイネックカットソー 半袖ポロシャツ 2023年春夏新作 M.L.LL
¥ 8085
マンシングウエア モックネック半袖シャツ レディース MEWVJA08 クーリング UVカット 吸汗速乾 ハイネックカットソー 半袖ポロシャツ 2023年春夏新作 M.L.LL
¥ 8085
セール Le coq sportif ルコック レディース ゴルフウェア スカート RIJOUME サイドプリーツスカート QGWVJE14 23SS 春夏 ストレッチ DESCENTE ECO バイオマス型
¥ 8085
セール Le coq sportif ルコック レディース ゴルフウェア パンツ RIJOUME ハイウエストショートパンツ QGWVJD60 23SS 春夏 はっ水 ストレッチ DESCENTE ECO
¥ 8085
プーマ PUMA ゴルフ ストレッチ スウェット スカート ウィメンズ ゴルフ スポーツ ウェア スカート 624997
¥ 8085
ポロシャツ レディース アディダス アディダスゴルフ adidas Golf 日本正規品 2023 秋冬 新作 ゴルフウェア djk85
¥ 8085
（セール）（レディース）デサントゴルフ【LUXE】ボディシェル EX鹿の子 プリント スリーブレスシャツ（DGWVJA04）2023春夏 ノースリーブ
¥ 8085
アンパスィ 総柄プリント半袖モックネックシャツ レディース 2023春夏ゴルフウェア AFS9513P5
¥ 8085
アンパスィ &プリントスウェットスカート レディース 2023春夏ゴルフウェア AFS4003J2 19sbn
¥ 8085
マンシングウェア ポロシャツ レディース 上 Munsingwear 吸汗 速乾 透け防止 UVカット 遮熱 クーリング ゴルフ 半袖 MGWVJA01 送料無料 SALE セール
¥ 8085
マンシングウェア ポロシャツ レディース 上 Munsingwear 吸汗 速乾 透け防止 UVカット 遮熱 クーリング ゴルフ 半袖 MGWVJA01 送料無料 SALE セール
¥ 8085
ルコック レディース ゴルフウェア RIJOUME ソレイユスワソン レースデザイン モックネック 半袖シャツ QGWVJA22 2023年春夏モデル XS-L
¥ 8085
落札価格8085円
746 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！