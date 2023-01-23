セール ゴルフウェア ゴルフスカート レディース ニューバランスゴルフ 012-3134509 フラワーレース スウェット スカート 23春夏 UV newbalance golf【新年の贈り物】

商品情報

ふんわりシルエットに仕上げたスウェットスカートです。

ジャカード織りでボーダーを表現した清涼感のある表情が特徴。

生地には太陽光の熱線を遮断するクーリング素材「KOKAGE MAX」を使用しており、ソフトで心地良い風合いはそのままに照り付ける太陽の下でも衣服内の温度上昇を抑え、UVカット性も発揮する夏場に最適なアイテムです。

スッキリとしたウエスト周りに、ふんわりと広がるフラワーレースをドッキングしたメリハリのあるデザインで、スタイルアップ効果も抜群。

落ち着いた印象のワントーンでどんなアイテムにも合わせやすく、コーデを上品に仕上げてくれます。





素材：ポリエステル 100%

(レース部分）ポリエステル 100%（裏生地）ポリエステル 100%





[メーカー公式サイズ/cm]

1(M):ウエスト69cm，ヒップ93cm，総丈42cm

2(L):ウエスト72cm，ヒップ96cm，総丈43cm

※商品生地の特性によって、多少の誤差が生じます。