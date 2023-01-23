『テーラーメイド ゴルフ ウィメンズ ツアー TM プリーツ スコート / ホワイト / TJ282 / N97235【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 18時 43分に出品され04月03日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヤフー
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落札価格8085円
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