『【30％OFF！セール！】アンパスィ and per se (2023春夏新作！）ロゴ総柄プリント半袖ボタンダウンシャツ（メンズ） メンズ ゴルフウェア アンパシー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 00時 07分に出品され03月12日 00時 07分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明

吸汗速乾性とUVケア（UPF15-30、紫外線カット率85％以上）機能をもつドライタッチな鹿の子素材を採用した半袖ボタンダウンシャツです。スイング時の体の負荷を軽減する立体パターンとストレッチ性でストレスフリーな着心地。アンパスィのロゴをランダムにプリントした爽やかな遊び心の印象を与えるアイテムです。リサイクルポリエステル糸を用いたサステナブルな素材を使用し、環境に配慮しています。





サイズ

（M）身丈70cm、身幅54cm、肩幅45cm、袖丈21cm、裾幅51cm、袖口幅17cm

（L）身丈72cm、身幅56cm、肩幅47cm、袖丈22cm、裾幅53cm、袖口幅17cm

（LL）身丈74cm、身幅59cm、肩幅49cm、袖丈23cm、裾幅56cm、袖口幅17cm

※メーカー記載サイズですが、若干の誤差はご容赦ください。





素材

ポリエステル100％