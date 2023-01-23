『デサントゴルフ レディース ゴルフウェア ストライプ フレアスカート インナーパンツ付き DGWTJE05 2022年春夏モデル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 05時 24分に出品され03月18日 05時 24分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4月のデザインテーマ「NOMAD（ノマド）」からノマドワーカーがカフェから見る景色、横断歩道やサインボードをモチーフにデザインを連想。リサイクルストライプ生地の取り方向を変え、杉綾柄に見立てたインナーパンツ付きフレアスカート。控えめなフレア感が都会的で上品な印象。後ろ身ポケット下の「g」モチーフチャームがエレガントさを演出。インナーパンツには吸汗速乾性を備えた素材を使用。ポケットは4つ。《機能》吸汗 / 速乾 / UVケア / ストレッチ / UPF50+《素材》本体ナイロン93%ポリウレタン5%ポリエステル2%インナーパンツポリエステル84%ポリウレタン16%DESCENTE GOLF オススメ おすすめ デサント ゴルフ ゴルフ用品 ゴルフウェア ウエア アパレル 洋服 女性 レディース ボトムス スカート インナーパンツ インナー パンツ フレア ポケット 吸汗 速乾 UVケア UV ストレッチ UPF50+ 黒 ブラック ベージュ ブルー DC22SSWEAR