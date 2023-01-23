『アディダス adidas ゴルフベルト トロフィー ツアー ベルト あすつく対応【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 53分に出品され03月23日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【アディダスadidas】こだわりバックルのリバーシブルデザイン

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リバーシブルカラーのストラップを採用した、カジュアルなコーディネートが楽しめるゴルフベルトです。バックルにベルトカラーが見えるアディダスロゴをデザイン。ストラップには上品な高級感を演出する人工皮革を使用し、高い耐久性を発揮。サイズはベルトを切って調節できるので、プレゼントとしても最適な仕上がりです。

※革製品のためベルトの染色が衣服に付着する場合がございます。

※バックル部分等に細かな傷がある場合が御座いますが不良品・中古品では御座いませんので予めご了承ください。

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カラー-ブラック×ホワイト、グレー×ホワイト

素 材-人工皮革

横 幅-約3.7cm

サイズ-約119cmまで対応

バックル-約6.3cm×約4.2cm

長さ調節-可能

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