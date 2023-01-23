『【30％OFFセール】クラブケース レディース MUスポーツ エムユー スポーツ M.U SPORTS MUSPORTS ゴルフ 703h6400【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 17時 20分に出品され04月02日 17時 20分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
T-on ティーオン レディース商品詳細 ゴルフ
ブランド名
MUスポーツ エムユー スポーツ M.U SPORTS MUSPORTS
商品名
クラブケース レンジケース 4〜5本用 レザー調キルティングデザイン モノトーン ショルダーベルト付 ロゴ刺繍 ゴルフ
表記サイズ
F(F)
実寸サイズ
F(F) 全長122cm 横(最大)27cm まち8cm ポケット2個
素材
ポリウレタン
機能
ショルダーベルト付
カラー
ブラック(005) ライトベージュ(033)
説明
クラブケース レンジケース 4〜5本用 レザー調キルティングデザイン モノトーン ショルダーベルト付 ロゴ刺繍
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落札価格8085円
684 入札履歴
終了
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