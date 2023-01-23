『値下げ品 トミー ヒルフィガー ゴルフ レディース ドット柄 ストライプ ストレッチ イレギュラーヘム スカート THLA333 ゴルフウェア 2023年春夏モデル 30％OFF【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 14分に出品され03月28日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：ポリエステル 95％、ポリウレタン 5％
メーカー公表サイズ目安（cm）：
S：ウエスト 58〜64、ヒップ 85〜88
M：ウエスト 61〜67、ヒップ 88〜91
L：ウエスト 64〜70、ヒップ 91〜94
・「サイズ目安」は実寸サイズとは異なり、衣類未着用時の身体サイズ（ヌードサイズ）です。ご自身の身長、ウエストなどにあわせてサイズ選びの目安としてください。
・「実寸サイズ」は仕上がりサイズです。サイズ目安とは異なります。また、個体差による若干の誤差があります。
・商品在庫につきまして
在庫管理システム連動により、当店が運営する複数サイトと共有の設定になっております。
数分間隔での在庫情報更新になりますのでご注文のタイミングによりましては、設定に誤差が生じる場合があります。
その際にはご案内をさせて頂きますので予めご了承願います。
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落札価格8085円
762 入札履歴
終了
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