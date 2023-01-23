『キャロウェイ メンズ ゴルフウェア ナイロンストレッチ＆ミニカノコ ハイブリッド フルジップ スウェット フーディ ブルゾン C23117101 2023年春夏モデル M-3L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 14時 31分に出品され03月15日 14時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フロントは肌触りの良い軽量ストレッチナイロン素材、袖と後ろ身はUPF50+のカットソー素材を使用した、ハイブリッドモデルの羽織りモノです。アウター未満の軽量感が特徴で、素材感の違いを楽しむことができます。ストレッチ《素材》布帛部分 ナイロン 82% ポリウレタン 18%カットソー部分 ポリエステル 100%《サイズ目安(cm)》[M]身長168-176 チェスト90-100[L]身長172-180 チェスト94-104[LL]身長176-184 チェスト98-108[3L]身長180-188 チェスト102-112CALLAWAY APPAREL GOLF 石川遼 オススメ おすすめ ゴルフ ゴルフ用品 ウエア アパレル ゴルフウェア 洋服 男性 メンズウェア トップス スエット スウェッター パーカー フード フーディー 軽量 軽い ストレッチ UPF50+ カットソー ハイブリッドモデル 白 ホワイト 黒 ブラック ネイビー CW23SSWEAR