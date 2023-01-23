値下げ品 Jリンドバーグ メンズ ロゴプリント ショルダーライン 半袖 ポロシャツ 071-28461 ゴルフウェア 2023年春夏モデル 30％OFF 有賀園 ゴルフ【2025年度カレンダ】

商品情報

素材：ポリエステル 100％

メーカー公表実寸サイズ（cm）

44（S）：身丈（後） 72、身幅 51、肩幅 44、袖丈 19

46（M）：身丈（後） 74、身幅 55.5、肩幅 46、袖丈 20

48（L）：身丈（後） 75.5、身幅 57.5、肩幅 47、袖丈 20.5

・「サイズ目安」は実寸サイズとは異なり、衣類未着用時の身体サイズ（ヌードサイズ）です。ご自身の身長、ウエストなどにあわせてサイズ選びの目安としてください。

・「実寸サイズ」は仕上がりサイズです。サイズ目安とは異なります。また、個体差による若干の誤差があります。



・商品在庫につきまして

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