『値下げ品 Jリンドバーグ メンズ ロゴプリント ショルダーライン 半袖 ポロシャツ 071-28461 ゴルフウェア 2023年春夏モデル 30％OFF 有賀園 ゴルフ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 02時 54分に出品され03月25日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：ポリエステル 100％
メーカー公表実寸サイズ（cm）
44（S）：身丈（後） 72、身幅 51、肩幅 44、袖丈 19
46（M）：身丈（後） 74、身幅 55.5、肩幅 46、袖丈 20
48（L）：身丈（後） 75.5、身幅 57.5、肩幅 47、袖丈 20.5
・「サイズ目安」は実寸サイズとは異なり、衣類未着用時の身体サイズ（ヌードサイズ）です。ご自身の身長、ウエストなどにあわせてサイズ選びの目安としてください。
・「実寸サイズ」は仕上がりサイズです。サイズ目安とは異なります。また、個体差による若干の誤差があります。
・商品在庫につきまして
在庫管理システム連動により、当店が運営する複数サイトと共有の設定になっております。
数分間隔での在庫情報更新になりますのでご注文のタイミングによりましては、設定に誤差が生じる場合があります。
その際にはご案内をさせて頂きますので予めご了承願います。
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落札価格8085円
622 入札履歴
終了
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