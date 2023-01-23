『メール便送料無料 サイコバニーゴルフ 4BUNNY レーヨン モックネック ロンTEE レディース 2022秋冬 ゴルフウェア GFW010【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 31分に出品され03月03日 08時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
湿気や汗を熱に変えて保温するニット素材を使用しています。女性用にサイズグレーディングされています。４色のカラーバニーロゴが目を惹くデザインで、首元にも横ロゴが施されています。
アクリル60%、レーヨン35%、ポリウレタン5%
中国製
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落札価格8085円
468 入札履歴
終了
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