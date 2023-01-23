『サーフボード バッグ ハードケース 60 ショートボード フィッシュ レトロ BLACK HEART 4mm オーストラリア発 軽量 旅行用 日本初上陸【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 31分に出品され03月21日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本正規オフィシャル販売店

BLACK HEART（ブラックハート） ハードケース



【長さ】60”(183cm)

【厚み】約4mm

【幅】約25インチ（63.5cm）幅まで収納可能



※その他サーフボード等と同梱発送可能です。

※サイズは参考サイズです。数センチの誤差もございますが、許容範囲とさせて頂きますので、予めご了承くださいませ。

※離島は別途送料を頂戴いたします。ご購入後再度ご連絡させて頂きます。

※モニター発色の具合により、実物とは色合いが異なる場合がございます。

※BLACKHEART商品はプラスチック削減のブランドコンセプトにより、パッケージされていない為、簡易包装での発送となります。予めご了承ください。