『サーフボード バッグ ハードケース 60 ショートボード フィッシュ レトロ BLACK HEART 4mm オーストラリア発 軽量 旅行用 日本初上陸【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 31分に出品され03月21日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日本正規オフィシャル販売店
BLACK HEART（ブラックハート） ハードケース
【長さ】60”(183cm)
【厚み】約4mm
【幅】約25インチ（63.5cm）幅まで収納可能
※その他サーフボード等と同梱発送可能です。
※サイズは参考サイズです。数センチの誤差もございますが、許容範囲とさせて頂きますので、予めご了承くださいませ。
※離島は別途送料を頂戴いたします。ご購入後再度ご連絡させて頂きます。
※モニター発色の具合により、実物とは色合いが異なる場合がございます。
※BLACKHEART商品はプラスチック削減のブランドコンセプトにより、パッケージされていない為、簡易包装での発送となります。予めご了承ください。
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落札価格8085円
75 入札履歴
終了
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