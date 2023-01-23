『ルコックスポルティフ ゴルフ メンズ ウェア ヒートナビ ロゴプリント フルジップ ボアブルゾン QGMUJL55 2022年秋冬モデル M-LL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 03時 18分に出品され04月26日 03時 18分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 程よい肉感と肌触りの良い生地感が特徴のボア素材にロゴプリントを入れた生地をベースに、肩と背中には幾何学模様の布帛素材を配置。デザイン性をたくさん盛り込んだ冬のボアジャケット。ヒートナビ機能も搭載。《機能》HEAT NAVI《素材》表地 本体 ポリエステル 100%ヨーク部 表側 ポリエステル 65% 複合繊維 (ポリエステル) 35%中わた ポリエステル 100%裏地 ポリエステル 65% 複合繊維 (ポリエステル) 35% le coq sportif GOLF ルコックゴルフ ルコック スポルティフ オススメ おすすめ ゴルフ ゴルフ用品 ウエア アパレル ゴルフウェア 洋服 男性 メンズウェア アウター アッパー トップス 上着 ジャケット ジップアップ 冬 ボアジャケット ヒートナビ HEAT NAVI 白 ホワイト ブルー ネイビー