『キャロウェイ レディース ゴルフウェア 星柄ジャカード フルジップ スウェット パーカー ブルゾン C22217201 2022年秋冬モデル S-LL【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 00時 00分に出品され03月20日 00時 00分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 星柄をジャカードで表現したスウェット素材。程よい肉感とハリ感が肌寒いシーズンに重宝するパーカーです。同素材のスカートとセットアップもおすすめ。フードのテープ使い、裾リブのライン配色がアクセントに。胸元の星型ワッペンで元気さをプラスしました。《素材》本体 ポリエステル 100%リブ部分 ポリエステル 98% ポリウレタン 2%《目安サイズ(cm)》[S]身長154-162 チェスト78-82[M]身長157-165 チェスト80-84[L]身長160-168 チェスト82-86[LL]身長163-171 チェスト84-88CALLAWAY APPAREL GOLF 石川遼 オススメ おすすめ ゴルフ ゴルフ用品 ウエア アパレル ゴルフウェア 洋服 女性 レディースウェア ウィメンズ トップス パーカー フーディー フード スエット 白 ホワイト レッド ネイビー CW22FWWEAR