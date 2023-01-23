『Admiral アドミラル テニスウェア タックフレアヘムグラフィックショーツ RED (ATLA336)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 11時 20分に出品され04月08日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 前後のタックとレイヤード風の裾デザインにさりげないシーズングラフィックが効いたショーツ。

無地部分を多めに着やすさを重視したデザイン。両脇ポケット、ウエスト紐調整有り。

色：RED

素材：ポリエステル88％・ポリウレタン12％

別布：ポリエステル100％



吸水速乾・UVカット



サイズ S /M/L/LL

ウエスト 62.0 / 66.0 / 70.0 / 74.0

ヒップ 92.0/ 96.0 / 100.0 / 104.0

股上 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0

股下 6.0 / 7.0 / 8.0 9.0

ワタリ幅 31.0 32.0 33.0 34.0

