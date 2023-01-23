『30％OFFセール！ アンパスィ and per se ゴルフ 2023春夏新作 レディース スウェットスカート 服 ゴルフウェア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 23分に出品され03月31日 10時 23分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
抗ピリング加工で毛玉ができにくく、ストレッチ性が高く動きやすいスウェットスカート。
左右ブロッキングデザインがポイント。
ウエストベルトにラインをデザインしたリブ仕上げでシャツインスタイルもかわいくスタイリングできます。
内側のウエスト紐で調節でき、ウエストはゴム仕様の楽な穿き心地です。
リサイクルポリエステル糸を用いたサステナブルな素材を使用し、環境に配慮しています。
サイズ
M
ウエスト：68-74cm ヒップ：86-94cm
スカート丈：39cm
L
ウエスト：72-78cm ヒップ：90-98cm
スカート丈：40cm
LL
ウエスト：76-82cm ヒップ：94-102cm
スカート丈：40cm
素材
本体
ポリエステル100％
ウエストベルト
ポリエステル100％
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落札価格8085円
169 入札履歴
終了
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