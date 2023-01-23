『PRIMITIVE プリミティブ スケボー デッキ LEMOS GORILLA DECK 8.25インチ NO163【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 06時 06分に出品され04月09日 06時 06分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
・8.25 x 31.85 インチ
(約 20.955 x 80.899 cm)
WB : 14 in (約 35.56 cm)
仕様
カナディアンメイプル 7ply
デッキテープ付き
商品説明
超人気ライダーP・ロドリゲスのプライベートブランド、PRIMITIVE(プリミティブ)のスケボー デッキ。
TIAGO LEMOS プロ シグニチャー モデル。
凹凸ホイルプリントグラフィック。
メキシコの職人による品質の高いプレスで作られた、弾きの良い7枚合板 7プライ。
プリミティブらしい、やや先先の尖ったシェイプで、回し系トリック好きにたまらない一枚です。
デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。
デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。
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¥ 8079
落札価格8085円
460 入札履歴
終了
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