『【あすつく対応】ナイキ（NIKE） Tシャツ オークランド・アスレチックス Authentic Collection MLB Oakland Athletics NACS-3EY-FZ-8WB【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 17時 11分に出品され03月31日 17時 11分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ナイキのオーセンティックコレクションプレゲームVネックTシャツを着て、オークランド・アスレチックスの試合の日に快適さをアップさせましょう。それは、吸汗速乾性のDri-FIT技術とラグランスリーブは、運動の範囲の増加のための広い脇の下領域が備わっています。オークランド・アスレチックスを応援するあなたを、ドロップテールの裾が適切にカバーします。
モデル
NIKE AUTHENTIC COLLECTION BASEBALL
チーム
オークランド・アスレチックス（MLB Oakland Athletics）
カラー
PRO GREEN（グリーン）
サイズ
S、M、L、XL
素材
ポリエステル96%、スパンデックス4%
Nike Dri-FITテクノロジーが、ドライで快適な集中力を維持できるようサポートします。
ラグランスリーブで脇下を広くし、可動域を広げます。
サイドスプリット付きドロップテイルヘム
NACS3EYFZ-8WB
【注意事項】
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落札価格8085円
422 入札履歴
終了
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