【あすつく対応】ナイキ（NIKE） Tシャツ オークランド・アスレチックス Authentic Collection MLB Oakland Athletics NACS-3EY-FZ-8WB【新年の贈り物】

商品情報

ナイキのオーセンティックコレクションプレゲームVネックTシャツを着て、オークランド・アスレチックスの試合の日に快適さをアップさせましょう。それは、吸汗速乾性のDri-FIT技術とラグランスリーブは、運動の範囲の増加のための広い脇の下領域が備わっています。オークランド・アスレチックスを応援するあなたを、ドロップテールの裾が適切にカバーします。



モデル

NIKE AUTHENTIC COLLECTION BASEBALL



チーム

オークランド・アスレチックス（MLB Oakland Athletics）



カラー

PRO GREEN（グリーン）



サイズ

S、M、L、XL



素材

ポリエステル96%、スパンデックス4%



Nike Dri-FITテクノロジーが、ドライで快適な集中力を維持できるようサポートします。

ラグランスリーブで脇下を広くし、可動域を広げます。

サイドスプリット付きドロップテイルヘム

NACS3EYFZ-8WB



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