『【50％OFF！セール】ブラック＆ホワイト / Black&White / 春夏モデル / リネンライクワンタックパンツ(メンズ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 14時 09分に出品され03月06日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明

麻調のストレッチ素材を採用したワンタックスラックス。機能的な合成繊維でありながら麻を思わせる趣きが目新しい素材で、適度なシャリ感も清涼感があり、春から夏にかけてドレッシーな装いに適した上質なアイテムです。大人のボディラインを研究し開発された新シルエットボトムで立ち姿を美しく演出してくれます。