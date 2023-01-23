『セール SALE ルコックスポルティフ ゴルフ 公式 レディース ウェア シャツ ポロシャツ 暑さ対策 QGWUJB10【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 12時 50分に出品され04月24日 12時 50分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アシンメトリーなカラー配色の長袖シャツ。
右側は肩のフリルでかわいらしく、左側はスタイリッシュな襟とファスナーで大人な表情に。
１着の中で２つのテイストを表現したこだわりのアイテムです。
【RIJOUME】とはシャープでスタイリッシュなアスリートスタイルに、「ルコックスポルティフ（ゴルフ）」の洒落た柄使いや印象的なマーキング、遊び心のあるデザインをプラス。
仕事もゴルフも生活も喜びに溢れた、豊かな人生を送る大人に向けたアイテムを展開する。
【RIJOUME】:「豊かな（RICHE）」「喜び（JOIE）」「魅力的（CHARME）」のフランス語を組み合わせた造語です。
#ルコックスポルティフゴルフ#le coq sportif golf#ゴルフ
機能：吸汗速乾／ストレッチ／UV CUT(UPF50)／DESCENTE ECO／再生材料使用型
原産国：インドネシア
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落札価格8085円
95 入札履歴
終了
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