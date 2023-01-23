セール SALE ルコックスポルティフ ゴルフ 公式 レディース ウェア シャツ ポロシャツ 暑さ対策 QGWUJB10【新年の贈り物】

商品情報

アシンメトリーなカラー配色の長袖シャツ。

右側は肩のフリルでかわいらしく、左側はスタイリッシュな襟とファスナーで大人な表情に。

１着の中で２つのテイストを表現したこだわりのアイテムです。

【RIJOUME】とはシャープでスタイリッシュなアスリートスタイルに、「ルコックスポルティフ（ゴルフ）」の洒落た柄使いや印象的なマーキング、遊び心のあるデザインをプラス。

仕事もゴルフも生活も喜びに溢れた、豊かな人生を送る大人に向けたアイテムを展開する。

【RIJOUME】:「豊かな（RICHE）」「喜び（JOIE）」「魅力的（CHARME）」のフランス語を組み合わせた造語です。



#ルコックスポルティフゴルフ#le coq sportif golf#ゴルフ



機能：吸汗速乾／ストレッチ／UV CUT(UPF50)／DESCENTE ECO／再生材料使用型



原産国：インドネシア